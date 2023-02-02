"الصناعة" تستعرض الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار السعودي العماني

يشار إلى أن معرض الصناعات السعودية العمانية، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في قطاعي الاستثمار والصناعة، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي السعودية 2030 وعُمان 2040، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من البلدين، وبحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من القطاعين العام والخاص.