في قمة فوربس للمرأة.. أشواق الشثري تؤكد: القيادة الحديثة تبدأ من الإنسان قبل التقنية

شاركت الكاتبة السعودية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أشواق الشثري في قمة فوربس للمرأة – الشرق الأوسط التي استضافتها العاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز السيدات المؤثرات في مجالات الأعمال والتقنية والإعلام.
وجاءت مشاركة الشثري ضمن الجلسة الحوارية المميزة التي تناولت التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في مشهد القيادة المعاصرة وأمن الفضاء الرقمي.
وتطرقت أشواق الشثري إلى رؤيتها التي تلقي الضوء على الخطوات الرائدة والرؤية المستقبلية في عالم التكنولوجيا المستقبلية، مشيرة إلى أن "من البيانات إلى الريادة... الخليج يعيد تعريف المستقبل بالذكاء الاصطناعي"، وأن استثمار رؤية 2030 في الذكاء الاصطناعي يمثل أكثر من مشروع تقني، فهو تحوّل وطني يقود المستقبل ويعزز مكانة المملكة عالميًا.
وخلال الجلسة، سلطت الشثري الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مفاهيم القيادة وصناعة القرار داخل المؤسسات الحديثة، مؤكدة أن القائد في العصر الرقمي يحتاج إلى مزيج من الذكاء التحليلي والذكاء الإنساني ليتمكن من قيادة فرق العمل بكفاءة في بيئة متغيرة وسريعة الإيقاع.
وقالت إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح شريكًا في التفكير الاستراتيجي وصياغة الرؤى المستقبلية.
وأضافت أن الثورة التقنية الحالية تتطلب من القيادات — خصوصًا القيادات النسائية — امتلاك مرونة فكرية وشجاعة رقمية في تبنّي الحلول الذكية، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الإبداع، والتحليل، والتعلّم المستمر. وأشارت إلى أن المرأة السعودية اليوم أصبحت في موقع متقدّم في قيادة التحول الرقمي، مستفيدة من الدعم الكبير الذي توليه رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة في مختلف المجالات.
كما ناقشت الشثري خلال الجلسة أهمية توازن القيم الإنسانية مع التطورات التقنية، مؤكدة أن القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي لا تقوم على الخوارزميات وحدها، بل على الفهم العميق للإنسان واحتياجاته، وأن القائد الحقيقي هو من يدمج بين التقنية والضمير الإنساني في قراراته.
وشهدت القمة التي نظمتها «فوربس الشرق الأوسط» حضور عدد كبير من القياديات وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا من داخل المملكة وخارجها، وناقشت على مدى يومين موضوعات متصلة بالابتكار، وريادة الأعمال، وصناعة القرار، ومستقبل المرأة في الاقتصاد الرقمي.
وقد لاقت مشاركة الكاتبة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أشواق الشثري تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث عبّر العديد من المشاركين عن إعجابهم بعمق رؤيتها وطرحها المتوازن الذي جمع بين البعد الإنساني والتقني في مفهوم القيادة الحديثة، مؤكدين أن حديثها شكّل مصدر إلهام للجيل الجديد من القائدات السعوديات والعربيات.