في قمة فوربس للمرأة.. أشواق الشثري تؤكد: القيادة الحديثة تبدأ من الإنسان قبل التقنية

وتطرقت أشواق الشثري إلى رؤيتها التي تلقي الضوء على الخطوات الرائدة والرؤية المستقبلية في عالم التكنولوجيا المستقبلية، مشيرة إلى أن "من البيانات إلى الريادة... الخليج يعيد تعريف المستقبل بالذكاء الاصطناعي"، وأن استثمار رؤية 2030 في الذكاء الاصطناعي يمثل أكثر من مشروع تقني، فهو تحوّل وطني يقود المستقبل ويعزز مكانة المملكة عالميًا.