ميتسوبيشي السعودية راعي بريميوم لفعالية آسيا الصغرى

تعرّف زوار فعالية آسيا الصغرى التي تعد أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في مدينة جدة على عملاق صناعة السيارات اليابانية شركة ميتسوبيشي موتورز، والتي تعد من أبرز الشركات التي أحدثت نقلة نوعية في تعريف العالم أجمع بالصناعة الآسيوية المتطورة انطلاقاً من اليابان منذ بدايات القرن الماضي، حيث تواجدت شركة العيسائي للسيارات كراعي بريميوم لفعالية آسيا الصغرى، وأقامت جناحاً يحاكي التراث الياباني يعرض نخبة من سيارات ميتسوبيشي منها إكليبس كروس و ASX وأوتلاندر و سبيس ستار وإكسباندر، مع تواجد فريق متكامل من الشركة الذين أجابوا على كافة استفسارات العملاء وقدموا المساعدة الممكنة لهم.
وأوضح الأستاذ ماجد فهمي مدير التسويق في شركة العيسائي للسيارات وكلاء ميتسوبيشي في المملكة بأن رعاية فعالية آسيا الصغرى في مدينة جدة من جانب شركة العيسائي للسيارات تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في المشاركة، ودعم هذه الفعاليات النوعية التي لها أبعاد كبيرة للتعريف بالثقافات الأخرى في جو من الترفيه المحبب والذي يستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتابع قائلاً: حرصنا أن لا تكون مشاركاتنا عادية بل مستوحاة من نفس فكرة الفعالية في تقديم الثقافات الآسيوية في مكان واحد، لذلك قمنا بتنفيذ جناحنا على نفس هيئة المعمار التاريخي المميز لثقافة دولة اليابان التي شهدت ولادة سيارات ميتسوبيشي التي أكدت تميّزها وقوتها عالمياً، وكانت ومازالت خير سفير لصناعة السيارات اليابانية والآسيوية لعقود طويلة.