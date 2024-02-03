ميتسوبيشي السعودية راعي بريميوم لفعالية آسيا الصغرى

وأوضح الأستاذ ماجد فهمي مدير التسويق في شركة العيسائي للسيارات وكلاء ميتسوبيشي في المملكة بأن رعاية فعالية آسيا الصغرى في مدينة جدة من جانب شركة العيسائي للسيارات تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في المشاركة، ودعم هذه الفعاليات النوعية التي لها أبعاد كبيرة للتعريف بالثقافات الأخرى في جو من الترفيه المحبب والذي يستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتابع قائلاً: حرصنا أن لا تكون مشاركاتنا عادية بل مستوحاة من نفس فكرة الفعالية في تقديم الثقافات الآسيوية في مكان واحد، لذلك قمنا بتنفيذ جناحنا على نفس هيئة المعمار التاريخي المميز لثقافة دولة اليابان التي شهدت ولادة سيارات ميتسوبيشي التي أكدت تميّزها وقوتها عالمياً، وكانت ومازالت خير سفير لصناعة السيارات اليابانية والآسيوية لعقود طويلة.