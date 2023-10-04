"تأثير الشيطان".. عنوان كتابٍ يُثير التباس زوار لـ"كتاب الرياض"

وحول الفكرة الأساسية للكتاب يقول "زيمباردو": "يقوم الافتراض الأساسي لهذا الكتاب على أننا جميعًا أخطأنا في محاولة فهم السلوك الإنساني المعقد بتسليط أدواتنا التحليلية على السمات الشخصية للفرد الفاعل، الذي ارتكب صورًا متنوعة من الشرور، فنحن بهذا نتجاهل أو نقلل من أهمية المؤثرات الظرفية الخارجية في صناعة السلوك الإنساني وتشكيله والتحكم فيه"، ويُرجِع "زيمباردو" تشكل الظروف المحيطة إلى المؤثرات النظامية؛ معتبرًا أن "المؤثرات النظامية في السلوك بمثابة القوة الأساسية، التي تصنع الأوضاع الاجتماعية وتبررها وتحافظ على وجودها، فهي نتاج اجتماع القوى السياسية والدينية والقانونية لتصنع جميعها وعاءً جيدًا أو سيئًا توضع فيها التفاحات بشكل منفرد لتخرج منه بعد ذلك صالحة أو فاسدة بحسب الخصائص الظرفية لتلك الأوعية".