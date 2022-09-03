262 ألف ريال حصيلة الليلة الأخيرة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وجاءت بداية المزاد مثيرة مع الصقر الأول فرخ حر من حر من مزرعة Houbara Falcons الألمانية وبدأَ مزاده بخمسين ألف ريالٍ واستمرت المزايدة عليه حتى بِيْعَ بمبلغ 177 ألف ريالٍ، وللمزرعة نفسِها بِيْعَ الصقر الثاني فرخ حر من حر بمبلغ 51 ألف ريالٍ، وجاء الختام مع الصقر الثالث فرخ حر من حر لمزرعة SSS FALCON الألمانية وقد بِيْعَ بمبلغ 34 ألف ريالٍ.