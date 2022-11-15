"المواصفات" تطبّق إلزامية رفع صور المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية لإصدار شهادة الإرسالية في "سابر"

واستعرضت المواصفات السعودية "خطوات رفع صور المنتجات المضافة مسبقًا" عبر 7 خطوات بدايةً من تسجيل الدخول عبر منصة "سابر" من خلال الموقع الإلكتروني saber.sa (مسار المنتجات التجارية)، ثم النقر على منتجات مضافة، وتحديد المنتجات ثم النقر على الخيارات، وبعد ذلك النقر على تعديل بيانات المنتج، والنقر على التالي، والقيام برفع الصور، وأخيرًا النقر على التالي للحفظ.