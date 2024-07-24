مذكرة تعاون بين "بِر جدة" ونادي الصم لتمكين ذوي الإعاقات السمعية ودمجهم في المنظومة المجتمعية

يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم حزمة من البرامج والأنشطة التي تخدم الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتعمل وفق رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، حاملةً رسالة تعمل من خلالها على تقديم مبادرات مبتكرة ومستدامة تسهم في صناعة الأثر، وفق أفضل الممارسات المؤسسية التي ترتقي بالأنماط المعيشية وتسهم في تحقيق جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة، وقد تضمنت أهداف الجمعية ضمن محورها التطويري تقديم حلول ابتكارية لمعالجة أبرز القضايا والتحديات المجتمعية.