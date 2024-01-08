"الرقابة والتفتيش" في "موان" يحقق 6512 جولة ميدانية خلال 2023

كما قال المتحدث الرسمي للمركز سلطان الحارثي: إن "موان" يعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات في المملكة، وتحقيق مستهدفات تصبو نحو استبعاد النفايات عن المرادم، بنسبة 90% بحلول 2040م.