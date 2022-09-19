"السفير الباكستاني" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض

وأكد السفير الباكستاني خلال اللقاء، أهمية دور مركز البحوث والتواصل المعرفي في تسهيل عمليات التواصل بين الشعبين السعودي والباكستاني، وناقش اللقاء العديد من القضايا العلمية والثقافية، كما نوقشت الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثقافي القائم بين المركز والجهات البحثية والعلمية والجامعات الباكستانية، وزيادة فرص التعاون من خلال اتفاقيات التعاون المباشرة ومذكرات التفاهم. إضافة إلى بحث آلية التبادل المعرفي من خلال الترجمة المتبادلة بين الثقافتين، واختيار الكتب المناسبة لترجمتها وإتاحتها للشعبين؛ للتعرف على الثقافة السعودية والثقافة الباكستانية في كلا البلدين.