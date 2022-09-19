"السفير الباكستاني" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز بالرياض، سفير جمهورية باكستان الإسلامية السفير أمير خرم راتهور، تُرافقه السكرتيرة الثانية بالسفارة للشؤون السياسية "أيمن نديم".
وأكد السفير الباكستاني خلال اللقاء، أهمية دور مركز البحوث والتواصل المعرفي في تسهيل عمليات التواصل بين الشعبين السعودي والباكستاني، وناقش اللقاء العديد من القضايا العلمية والثقافية، كما نوقشت الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثقافي القائم بين المركز والجهات البحثية والعلمية والجامعات الباكستانية، وزيادة فرص التعاون من خلال اتفاقيات التعاون المباشرة ومذكرات التفاهم. إضافة إلى بحث آلية التبادل المعرفي من خلال الترجمة المتبادلة بين الثقافتين، واختيار الكتب المناسبة لترجمتها وإتاحتها للشعبين؛ للتعرف على الثقافة السعودية والثقافة الباكستانية في كلا البلدين.
وأكد الجانبان أهمية البدء في تفعيل التعاون مع المؤسسات العلمية الباكستانية، لعقد اتفاقيات معها تُسهم في تعميق الجوانب الثقافية الداعمة للعلاقات السعودية الباكستانية.
وعقد السفير الباكستاني ومجموعة من باحثي المركز حلقة نقاش قصيرة تناولت عمق العلاقات السعودية الباكستانية، ومسارات التعاون التاريخية التي تربط البلدين في شتى المجالات، وآفاق العلاقة ومستقبلها وفق وجهة نظر عدد من الباحثين السعوديين الذين حضروا حلقة النقاش.
بدوره، أعرب السفير الباكستاني عن شكره وتقديره لمركز البحوث والتواصل المعرفي على جهوده القيمة في تعزيز التواصل الثقافي؛ معبرًا عن شكره لإهدائه القيم المتمثلة في نسخة من معجم "العباب الزاخر واللباب الفاخر" الذي صدر عن المركز مؤخرًا.