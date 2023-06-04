السديري الرئيس التنفيذي لـ "نامي" : مشاركتنا في سيملس دبي لإبراز ابتكاراتنا والاستفادة من تجارب الآخرين

بالتأكيد، فالبحث والعمل على التطوير وابتكار تقنيات جديدة جزء مهم من الهدف الذي أنشئت "نامي" من أجله، فنحن نتطلع دائماً إلى أن نكون أصحاب المبادرة والريادة فيما نقدمه، وفي المعرض الحالي كشفنا عن عدد من ابتكاراتنا التي نعمل على إطلاقها أمام عملائنا، والتي تسهم في حل مشكلات قائمة وتسرّع من وتيرة العمل وسلاسته ومنها (نامي 360) و(ناميGO) و (نامي softPOS) حيث يعد (نامي 360) نظام كاشير سحابي متكامل لإدارة عمليات البيع والمخازن والعملاء وإصدار الفواتير الإلكترونية، فيما تعمل خدمة (نامي GO) على تسهيل المدفوعات في التجارة الإلكترونية عبر المواقع، وثالث التقنيات التي كشفت عنها "نامي" خلال المعرض خدمة (نامي softPOS) والتي تعمل على تحويل الهواتف المحمولة إلى محطات تمكّنك من قبول المدفوعات مع هاتفك المحمول.