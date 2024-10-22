ملك الأردن يصل الرياض وفي استقباله سمو ولي العهد

وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرياض، اليوم.
وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما كان في الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول.
ووصل بمعية ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ومدير مكتب سمو ولي عهد الأردن الدكتور زيد بقاعين.