ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الجنوب أفريقي السيدة جوين راماخوبا.