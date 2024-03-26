"التواصل الحضاري" يستعرض دور المجتمع في دعم الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي

وفي بداية اللقاء الذي أدارته مقدمة البرامج وصانعة المحتوى مريم القحطاني، تحدث أحمد العنزي، عن تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات، منوهًا برؤية 2030 في حماية البيئة وإنشاء وزارة للبيئة ومراكز بيئية، وكذلك إعلان سمو ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م، واليوم توجت هذه المبادرات بأن تكون أحد الأيام الوطنية المهمة والذي تحدد بأن يكون 27 مارس من كل عام يوماً لمبادرة السعودية الخضراء، ليكون الجميع شركاء في تحقيق وجود بيئة خضراء.