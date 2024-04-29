ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وحضره من الجانب الباكستاني: وزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، ووزير البترول مصدق مسعود مالك، ووزير التجارة جام كمال خان، ووزير الطاقة سردار عويس، ومساعد رئيس الوزراء الخاص السيد طارق فاطيمي وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.