ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.