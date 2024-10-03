توقيع عدد من الاتفاقيات خلال ملتقى الأعمال السعودي- الجورجي

شهدت فعاليات ملتقى الأعمال السعودي- الجورجي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالعاصمة تبليسي اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة بين المستثمرين من البلدين.
وشارك بأعمال الملتقى أكثر من 200 شركة سعودية وجورجية، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس الأعمال أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدين وبخاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والزراعة والاستثمار السياحي والعقاري والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
ودعا رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي إلى وضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين للاستفادة من منظومة الحوافز والفرص بالمملكة وأذربيجان، ودراسة أسباب انخفاض التبادل التجاري والعمل على حلها.
من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي- الجورجي أحمد الدخيل إلى إزالة التحديات التي تعيق تطور العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وكانت العاصمة تبليسي شهدت أيضًا عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي- الجورجي المشترك الذي ناقش خطط ومبادرات المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا، بلغ نحو 162 مليون ريال في عام 2023، تمثل الصادرات السعودية 31% منه، فيما تمثل الواردات الجورجية نحو 69%، وتعزز هذه الزيارة فرص الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة بما يلبي تطلعات الدولتين.