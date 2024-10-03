توقيع عدد من الاتفاقيات خلال ملتقى الأعمال السعودي- الجورجي

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا، بلغ نحو 162 مليون ريال في عام 2023، تمثل الصادرات السعودية 31% منه، فيما تمثل الواردات الجورجية نحو 69%، وتعزز هذه الزيارة فرص الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة بما يلبي تطلعات الدولتين.