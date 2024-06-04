شاهد من جسر الملك فهد.. أمير الشرقية يدشّن "منطقة الإجراءات وصالة المسافرين الجديدة"

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بصفة مستمرة على مواكبة النمو المستمر للمسافرين من خلال تنفيذ مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة الإجراءات ، حيث تم تنفيذ هذا المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة (50%) في كلا الجانبين بتصميمٍ مبتكرٍ للمسارات والكبائن رُوعيت فيه انسيابية الحركة واشتراطات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن الزيادة في عدد الكبائن جاءت لرفع الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات إلى نحو 2,500 مركبة في الساعة، إضافة إلى تطوير صالة المسافرين لمستخدمي وسائل النقل العام باستحداث صالات شاملة للمغادرة والقدوم وإعادة هندسة الاجراءات التشغيلية لتكون نقطة توقف واحدة للمسافرين.