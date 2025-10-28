الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي

وبيّن أن الظروف والتوترات السياسية لا تُغير من العمل الذي تقوم به السعودية، لافتاً إلى أن الأنظمة السعودية مميزة ويتم تحسينها، كما أن تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار والاحتياطيات الكبيرة لدى السعودية مكّنها من مواجهة العديد من الصدمات مثل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.