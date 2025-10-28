الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي

قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للسعودية هو من القطاع غير النفطي.
وأوضح الفالح في جلسة ضمن النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تضاعف 4 مرات منذ انطلاق الرؤية، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيراً إلى أن المستهدفات السعودية الكبيرة يتم تجاوزها.
وذكر أن إجمالي الاستثمار، والمُكون من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي، قد تضاعف لتصل نسبة مساهمة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظم ذلك من القطاع غير النفطي.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف خلال 10 أعوام منذ رؤية 2030، وكان معظم ذلك النمو من القطاع غير النفطي.
وقال الفالح إن 40 % من ميزانية المملكة ونفقاتها تُموّل من العوائد غير النفطية، مؤكدًا تحقيق توازن كبير على الصعيدين الكلي والمالي.
وذكر أن التحول الاقتصادي الجاري في المملكة يحدث من خلال قطاعات جديدة مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، والتقنيات العميقة.
وبيّن أن الظروف والتوترات السياسية لا تُغير من العمل الذي تقوم به السعودية، لافتاً إلى أن الأنظمة السعودية مميزة ويتم تحسينها، كما أن تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار والاحتياطيات الكبيرة لدى السعودية مكّنها من مواجهة العديد من الصدمات مثل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن السعودية لديها محافظ كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى قطاع مصرفي قوي يوفر التمويل والسيولة للمستثمرين.