"الرميان": مشاركة "روشن" في COP28 تتوافق مع قيمنا المتمثلة في الاستدامة والمسؤولية

تشارك مجموعة روشن، إحدى المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، المقام في دبي ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023 من خلال إجراء جلسات النقاش الهادفة في المؤتمر.
وأكدت "روشن" أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وسيشارك المدير العام التنفيذي للاستدامة بمجموعة روشن وليد الغامدي في جلسة حوارية بعنوان "مدن الطاقة الذكية في مواجهة تحديات المناخ"، سيسلط خلالها الضوء على كيفية الاستفادة من تقنية المدن الذكية في مشاريع روشن وتأثيرها على إستراتيجية الاستدامة في المجموعة، مما يعمل على تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة المياه والطاقة.
وتعكس مشاركة الغامدي الدور الأوسع الذي تقوم به "روشن" كونها من المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة وإحدى عوامل تمكين مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعضو ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتبني إجراءات التكيف مع تغير المناخ في المملكة ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل لمجموعة روشن غادة الرميان: "تتوافق مشاركتنا في COP28 بشكل وثيق مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الاستدامة والمسؤولية، فنحن نتحمل مسؤولية تطوير مجتمعات مستدامة تترك أثراً إيجابياً للأجيال القادمة, وفي الوقت نفسه، نسعى جاهدين إلى وضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة وإعادة تعريف قطاع البناء من أجل مستقبل مستدام.
وعدّت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ من أهم المنصات التي يجتمع فيها رؤساء وزعماء العالم وصناع القرار والخبراء والباحثون لبحث الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة تغير المناخ, مشيرًة إلى أنه تم تطوير وتطبيق العديد من مفاهيم الاستدامة في مشاريع في "روشن" التي نفخر بتقديمها للعالم من خلال المؤتمر، متطلعة إلى الاستفادة من منصة COP28 لإجراء مناقشات مثمرة حول كيفية التصدي للتحديات المناخية الملحّة.
ويعد مؤتمر الأطراف ( COP28) لاتفاقية المناخ بمثابة الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ويجمع المؤتمر الأطراف الـ 198 الذين وقعوا على الاتفاقية، بالإضافة إلى مراقبين من منظمات مختلفة، ويعقد سنوياً منذ عام 1995 لإجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ وخفض الانبعاثات وتخفيف حدة الاحتباس الحراري عالمياً.
وكان دور روشن الحيوي في ترسيخ مبادئ الاستدامة قد ارتقى إلى آفاق جديدة من خلال عضويتها في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة في قطاع الشركات في العالم, وتؤكد هذه العضوية عزم روشن على دمج حماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمل ومبادئ مكافحة الفساد في إستراتيجياتها الأساسية وعملياتها اليومية.