"الرميان": مشاركة "روشن" في COP28 تتوافق مع قيمنا المتمثلة في الاستدامة والمسؤولية

وعدّت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ من أهم المنصات التي يجتمع فيها رؤساء وزعماء العالم وصناع القرار والخبراء والباحثون لبحث الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة تغير المناخ, مشيرًة إلى أنه تم تطوير وتطبيق العديد من مفاهيم الاستدامة في مشاريع في "روشن" التي نفخر بتقديمها للعالم من خلال المؤتمر، متطلعة إلى الاستفادة من منصة COP28 لإجراء مناقشات مثمرة حول كيفية التصدي للتحديات المناخية الملحّة.