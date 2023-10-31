المملكة ترأس اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

وذكر القصبي خلال كلمته الافتتاحية أن المعهد خلال رئاسة المملكة حقق خطوات متتالية لتطوير العمل الاستراتيجي المشترك لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، وتفعيل دور أنشطة التقييس في دعم وتيسير التبادل التجاري الإسلامي والارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات في الدول الأعضاء، منطلقاً في ذلك من توجيهات القيادة الرشيدة للعمل على تعميق التعاون الإسلامي في كافة الأصعدة والمجالات، شاكراً الجميع نظير ثقتهم في رئاسة المملكة العربية السعودية لمجلس إدارة المعهد.