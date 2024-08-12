كيف يتم تحديد الالتزامات في العقد السكني بين المستأجر والمؤجر؟ "إيجار" توضح

أوضحت "إيجار" أن الالتزامات في العقد السكني بين المستأجر والمؤجر تحدد أثناء إبرام عقد إيجار السكن بحسب الاتفاق بين الطرفين.
ويسمح التعاقد من خلال "إيجار" للقطاع السكني بتسجيل الحقوق محل التعاقد، مثل مبالغ السعي والتأمين وغيرها.
وتوفر "إيجار" طرقًا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، سواءً عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة البنكي "سداد" أو غيرها.
ويلتزم المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها، كما يلتزم المستأجر باستخدام الوحدات الإيجارية للغرض المخصص لها وهو السكني.
ووفق الشروط يلتزم المستأجر بعدم القيام بأي إجراء يترتب عليه تغيير على الوحدات الإيجارية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله.
ويلتزم المستأجر بالسماح للمؤجر بإجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ الوحدات الإيجارية، وذلك بعد أن يقدم المؤجر ما يثبت الحاجة لهذا الإجراء بتقرير من الجهات المختصة.
ويلتزم المستأجر بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز المتعلقة بالوحدات الإيجارية الموصوفة في عقد الإيجار خلال فترة سريان العقد، أو يلتزم بدفع مبلغ ثابت بشكل دوري للمؤجر مقابل هذه الخدمات، بحسب ما يتفق عليه الطرفان.