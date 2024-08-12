كيف يتم تحديد الالتزامات في العقد السكني بين المستأجر والمؤجر؟ "إيجار" توضح

وتوفر "إيجار" طرقًا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، سواءً عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة البنكي "سداد" أو غيرها.