إزالة 410 خيام وصناديق عشوائية غرب الدمام.. بعد إشعارات منذ بداية 2023

أزالت أمانة المنطقة الشرقية، 410 خيام وصناديق وأحواش عشوائية، من 831 موقعًا بأماكن متفرقة غرب الدمام، بعد إشعار أصحابها منذ بداية السنة الميلادية 2023م.
جاء ذلك ضمن معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأكدت الأمانة استمرار حملاتها على المواقع التي يتواجد بها أعداد من المخيمات والعشوائيات المخالفة والمسببة للتشوهات البصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن إدارة الرقابة وبمشاركة فريق العمل حصرت العشوائيات وأنذرتها قبل الإزالة؛ مؤكدة أن على الجميع عدم إقامة العشوائيات المخالفة لما تسببه من تشوهات بصرية، مع ضرورة التعاون في حال وجودها أو أي ملاحظات عليها بالتواصل عبر مركز البلاغات والطوارئ 940.
من جهة ثانية، اختتمت أمانة الشرقية مبادرتها لمعالجة التشوه البصري بالمقابر في محافظة الخفجي، بالشراكة مع مؤسسة إكرام الموتى المختصة، بمشاركة أكثر من 15 متطوعًا، شملت 12 عنصرًا، منها الحشائش الضارة، وكتابات الجدران، وصيانة أعمدة الإنارة.