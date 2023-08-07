إزالة 410 خيام وصناديق عشوائية غرب الدمام.. بعد إشعارات منذ بداية 2023

من جهة ثانية، اختتمت أمانة الشرقية مبادرتها لمعالجة التشوه البصري بالمقابر في محافظة الخفجي، بالشراكة مع مؤسسة إكرام الموتى المختصة، بمشاركة أكثر من 15 متطوعًا، شملت 12 عنصرًا، منها الحشائش الضارة، وكتابات الجدران، وصيانة أعمدة الإنارة.