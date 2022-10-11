سلسلة من النجاحات حققتها السعودية خلال مشاركتها باجتماعات "الإيكاو"

يأتي ذلك وسط حزمة كبيرة من الإنجازات التي حققتها الهيئة من خلال مشاركتها في الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة "الإيكاو"، ومن أبرزها انتخاب المملكة لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" لفترة 2023 - 2025، وإعلان استضافة المملكة المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية التابع لمنظمة "الإيكاو" المقرر في ديسمبر 2023 بمشاركة 160 دولة، وعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية الهامة، علاوةً على اختيار مدينة الرياض لاحتضان المقر الإقليمي لمجلس المطارات الدولي، ومنح المملكة مليون دولار لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التابعة لمنظمة الإيكاو، بجانب قيام المنظمة بتجديد اعتمادين للأكاديمية السعودية للطيران المدني، ودعم الجمعية العمومية لتسع أوراق عمل منها "سياسة مواءمة السفر الجوي" و"مؤشر جودة المطارات"، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الإيكاو لتوطيد العلاقات والمساهمة في الارتقاء بقطاع الطيران، إضافة إلى انتخاب النائب التنفيذي لرئيس السلامة ومعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي "نائباً أولاً لرئيس اللجنة الفنية في الجمعية العمومية الـ 41" لمنظمة الطيران المدني الدولي.