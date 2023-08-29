البورصة العقارية.. بيع حر وصفقات خاصة

كما تُتيح البورصة إمكانية إنشاء صفقة خاصة بين بائع (واحد أو أكثر) ومشترٍ (واحد أو أكثر)، وإنهاء جميع التعاملات من خلال المنصة في وقتٍ قياسي، مع إتاحة إمكانية الشراء بالتمويل أو إفراغ الصكوك المرهونة بعد موافقة الجهة الراهنة أو هبة العقار بشكلٍ مباشر.