كرنفال "صيتة".. مبادرات نوعية وجوائز مجتمعية للعقول النيّرة ورواد العمل الاجتماعي

حاز الطالب نواف بن سلطان السهلي من تعليم منطقة الحدود الشمالية "عرعر" المركز الأول على مستوى المملكة، وقدّم مبادرة "افهمني" التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يُعانون من صعوبات في النطق والتأتأة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأما المركز الثاني فكان من نصيب الطالبة وتين عماد حمدان من تعليم مكة المكرمة، وقدّمت مبادرة استخدام تطبيق "الكانفا" في التصميم والخرائط الذهنية، حيث قامت بتبسيط المعلومات على هيئة خريطة ذهنية تُمكّن النشء من الاستفادة منها، وأما الثالث فذهب إلى تعليم نجران، وتحديدًا الطالبة مريم إسماعيل الزبيدي، التي قدّمت مبادرة أسمتها "ماريثو"؛ بهدف تقديم مساعدات عينية للطلاب والطالبات ذات الدخل المحدود، كالملابس بعد ترتيبها وتعميقها وتقديمها لهم بسرية تامة، وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية.