"الموارد البشرية" تعلن بدء سرَيان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بالشراكة مع هيئة التأمين اليوم، عن بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية؛ سعيًا لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.
ودخل اليوم قرار توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، حيز التنفيذ، ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات.
وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بمتابعة تطبيق قرار التوطين وصولًا إلى النسبة المستهدفة من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
وكانت هيئة التأمين قد أقرت هذا الإجراء منذ ديسمبر 2023م؛ استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه؛ حيث تهدف من خلاله إلى إيجاد أثر كبير على القطاع وعلى إجمالي نِسَب التوطين في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.