"الموارد البشرية" تعلن بدء سرَيان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

وكانت هيئة التأمين قد أقرت هذا الإجراء منذ ديسمبر 2023م؛ استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه؛ حيث تهدف من خلاله إلى إيجاد أثر كبير على القطاع وعلى إجمالي نِسَب التوطين في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.