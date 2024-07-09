في جلسته الأسبوعية.. أمير الرياض يستقبل عددًا من الأمراء والمسؤولين وأهالي المنطقة
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، في جلسته الأسبوعية عددًا من الأمراء والمشايخ والمسؤولين، وأهالي المنطقة ورجال الأعمال.
ورحّب في بداية الاستقبال بالحضور، متمنيًا أن يكون العام الهجري الجديد عامًا حافلاً بالنجاح والتوفيق.
ونوه خلال اللقاء بالتطور الذي شهدته منطقة الرياض وبما تحظى به من مشاريع جديدة، وقال سموه: الرياض عاصمة بلادنا ونفخر بها ولها دور كبير وعلامة بارزة كما هي سابقًا ستكون الآن إن شاء الله في ظل الدعم المقدم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
واستمع إلى عدد من مشاركات الحضور في مختلف المجالات، مرحبًا بالأفكار والآراء التي ستسهم في دعم مسيرة التنمية وتصب في مصلحة المواطن وتعزز دوره في المجتمع.
عقب ذلك، قدم الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، الشكر لأمير منطقة الرياض، على دعمه المستمر ومتابعته المتواصلة لكل ما يخص المحافظة.
ثم ألقى محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس كلمة بهذه المناسبة، تلاها كلمة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة.
عقب ذلك، كرم الأمير فيصل بن بندر الحاصلين على الجوائز المحلية والعالمية من أبناء محافظة حريملاء وهي جائزة الحاصل على (تصنيف عالم) من منظمة الأمم المتحدة، والحاصل على المركز الأول في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى المملكة، والحاصل على عدد من الجوائز العالمية في جودة العسل (عسل حريملاء)، كما كرم الجهات المشاركة مع الدفاع المدني في مكافحة الحرائق والمخاطر البيئية.
يذكر أن استقبال أمير منطقة الرياض الأسبوعي لأهالي المنطقة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة، وحرصًا من سموه على تلمس احتياجات المواطنين، واهتمامه بالمنطقة وبحث المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعته المباشرة لها لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في الرياض ومحافظاتها ومراكزها.
حضر الاستقبال الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، ومحافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، وعدد من المسؤولين ووكلاء الإمارة المساعدين وأهالي المنطقة، والحاصلين على جوائز محلية وعالمية من محافظتي الدرعية وحريملاء.