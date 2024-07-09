في جلسته الأسبوعية.. أمير الرياض يستقبل عددًا من الأمراء والمسؤولين وأهالي المنطقة

عقب ذلك، كرم الأمير فيصل بن بندر الحاصلين على الجوائز المحلية والعالمية من أبناء محافظة حريملاء وهي جائزة الحاصل على (تصنيف عالم) من منظمة الأمم المتحدة، والحاصل على المركز الأول في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى المملكة، والحاصل على عدد من الجوائز العالمية في جودة العسل (عسل حريملاء)، كما كرم الجهات المشاركة مع الدفاع المدني في مكافحة الحرائق والمخاطر البيئية.