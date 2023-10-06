"دهوا Dahua" تختتم مشاركتها في معرض إنترسك السعودية

شاركت شركة "دهوا Dahua" في معرض إنترسك السعودية الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 5 من أكتوبر الجاري. وتعتبر "دهوا" من أكبر مطوّري قطاع الأمن والسلامة عالميًّا، والتي تعمل على إيجاد حلول متكاملة للمدن الذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي في خدمة كافة القطاعات الحكومية والتعليمية، بالإضافة للحلول المنزلية وغيرها.
وقد تمثّلت مشاركتها في الرعاية البلاتينية للمعرض، بالإضافة للمشاركة بجناح استقبل مئات الزوار والمهتمين من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك ضمن الأنشطة الاتصالية التعريفية بمنتجات الشركة التي توظّف المستجدّات التقنية في صالح تقديم منتجات ذكية ومتطورة؛ لتخدم المنظمات الحكومية والتعليمية والمنازل. والشركة تنظر لمنتجاتها على أنها أكثر من مجرد كاميرات مراقبة؛ حيث يمكن الاستفادة من تلك الكاميرات في عمل التحليل التلقائي والمراقبة، وإرسال التنبيهات وصناعة التقارير بشكل تلقائي كامل، دون أي تدخُّل بشري وفق أحداث معينة يمكن تشخيصها لتناسب الغرض المطلوب.
وشارك في تمثيل الشركة وفدٌ من شركة "دهوا" من الصين والشرق الأوسط، وتعرف الجمهور على مزايا كاميرات "Dahua" في تتبع حركة سير السيارات بشكل تلقائي مع تحديد أنواع السيارات وألوانها وأرقام لوحاتها، مع تحليل مواقع الازدحام وأسباب توقف الطرق ومواقع التكدس والفراغات، مع إرسال تنبيهات تلقائية لمراكز المراقبة حسب الحالات التي يحددها مركز المراقبة. وإلى جانب ذلك فقد عملت الشركة على تطوير منتجات لقطاع التعليم بمنظومة متكاملة تسمح للمدارس والجامعات بإدارة المحاضرات والفصول التعليمية ومتابعة سلوك الطلاب بشكل تلقائي.
وعلى صعيد الحلول المنزلية الذكية، أطلقت "دهوا - Dahua" عددًا غير نهائي من الحلول من خلال أجراس وأقفال وكاميرات وأفياش تمكّن أصحابَ المنزل من التحكم الكامل بمنزلهم، سواء كانوا بالداخل أو بالخارج، مع تلقّي التنبيهات التلقائية والفورية عند حدوث أمر غير متوقع.
الجدير بالذكر أن "دهوا - Dahua" عملت على تكوين منظومة متكاملة من الكاميرات والميكروفونات ومستشعرات الحركة، وتوظيفها معًا باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتتمكّن من تقديم تحليلات دقيقة يمكن الاستفادة منها لإدارة مدن ذكية بالكامل.