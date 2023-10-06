"دهوا Dahua" تختتم مشاركتها في معرض إنترسك السعودية

وقد تمثّلت مشاركتها في الرعاية البلاتينية للمعرض، بالإضافة للمشاركة بجناح استقبل مئات الزوار والمهتمين من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك ضمن الأنشطة الاتصالية التعريفية بمنتجات الشركة التي توظّف المستجدّات التقنية في صالح تقديم منتجات ذكية ومتطورة؛ لتخدم المنظمات الحكومية والتعليمية والمنازل. والشركة تنظر لمنتجاتها على أنها أكثر من مجرد كاميرات مراقبة؛ حيث يمكن الاستفادة من تلك الكاميرات في عمل التحليل التلقائي والمراقبة، وإرسال التنبيهات وصناعة التقارير بشكل تلقائي كامل، دون أي تدخُّل بشري وفق أحداث معينة يمكن تشخيصها لتناسب الغرض المطلوب.