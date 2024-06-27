عبر تجهيز خدمات مميزة.. مرافق الإيواء في عسير تستعد لاستقبال السياح

وتعمل عدد من الفنادق والشقق الفندقية والمخدومة على تحسين خدماتها وتوسيع قدراتها الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، مع التركيز على تقديم تجارب محلية أصيلة تعكس ثقافة وتراث المنطقة، في مقابل تطوير عدد من الأهالي منازل محلية، ونزلًا ريفية لاستقبال الزوار وتقديم خدمات الاستضافة وسط الغابات وبعض المزارع الخاصة لتوفير تجربة سياحية مختلفة للاستمتاع بالغطاء النباتي وتناول الوجبات الشعبية، إضافة لمنتجات الفاكهة والخضار الطازجة من المزارع في مواقع متعددة من أبها، ورجال ألمع، والسودة، والنماص، وتنومة، وبللسمر، وتمنية.