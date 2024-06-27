عبر تجهيز خدمات مميزة.. مرافق الإيواء في عسير تستعد لاستقبال السياح

استعدت مرافق الإيواء السياحي في منطقة عسير لاستقبال السياح خلال موسم صيف 2024م عبر تحضيرات مكثفة للتنافس في استضافة النزلاء بخدمات مميزة في كل الفنادق والشقق الفندقية والشقق المخدومة.
وقدّرت الإدارة العامة للتصنيف في وزارة السياحة عدد مرافق الإيواء السياحي في منطقة عسير بـ148 مرفقًا حتى مطلع يونيو الجاري؛ حيث تتصدرها الشقق المخدومة بعدد 111 منشأة تتيح 3332 غرفة لنزلائها؛ فيما كان عدد الشقق الفندقية 16 منشأة تقدم 597 غرفة للنزلاء، وحلت الفنادق في ثالث ترتيب عدد المرافق السياحية بعدد 21 فندقًا بعدد 968 غرفة مختلفة المستويات.
وتعمل عدد من الفنادق والشقق الفندقية والمخدومة على تحسين خدماتها وتوسيع قدراتها الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، مع التركيز على تقديم تجارب محلية أصيلة تعكس ثقافة وتراث المنطقة، في مقابل تطوير عدد من الأهالي منازل محلية، ونزلًا ريفية لاستقبال الزوار وتقديم خدمات الاستضافة وسط الغابات وبعض المزارع الخاصة لتوفير تجربة سياحية مختلفة للاستمتاع بالغطاء النباتي وتناول الوجبات الشعبية، إضافة لمنتجات الفاكهة والخضار الطازجة من المزارع في مواقع متعددة من أبها، ورجال ألمع، والسودة، والنماص، وتنومة، وبللسمر، وتمنية.