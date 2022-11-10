ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في عدة مناطق

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط "15" آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها "3" مواطنين، و"4" مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.