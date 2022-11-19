"كابسارك" يختتم مشاركته في قمة المناخ كمراقب مستقبل في المؤتمر

من جهته، أوضح نائب الرئيس للمعرفة والتحليل في "كابسارك" فهد التركي، أن العديد من الدول قد وضعت من أهدافها الوصول للحياد الصفري بحلول 2060، وأن مثل هذه الجلسات التي اشتملت عليها قمة المناخ، تُمهد الطريق لتحقيق هذا الهدف من خلال توضيح أفضل المبادرات والسبل التي تُحَول هذا الهدف إلى واقع، كما أن الاستثمار في كفاءة الطاقة سيعزز فرصة تحقيق التوازن بين تحول الطاقة وتحديات التنمية الاقتصادية.