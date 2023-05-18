المملكة تُقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في "آيسف 2023"

تشارك المملكة -ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"- في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023"، المُقام خلال فترة 12 إلى 19 من شهر مايو الجاري، بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، كراعٍ رئيسي، وستقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات علمية مختلفة.
وأوضح نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، أن الجوائز تشمل: 12 منحة دراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و6 منح لحضور برنامج موهبة الإثرائي العالمي؛ مضيفًا أن مؤسسة "موهبة" تقدم سنويًّا منذ عام 2010 جوائز خاصة لعدد من المشاركين في معرض "آيسف" في مختلف المجالات التي تعزز اهتمام المملكة العربية السعودية، والتي بلغ مجموعها خلال 12 عامًا الماضية 109 جوائز لـ139 طالبًا وطالبة من 23 دولة.
وتابع "السدحان": "تهدف جوائز موهبة الخاصة إلى استقطاب الموهوبين والمبدعين وجمعهم مع موهوبي المملكة، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030، والدور السعودي المهم لتشجيع الطلبة الموهوبين والمبدعين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجالات واعدة تُسهم في ازدهار البشرية وتحقيق التنمية والمستدامة".
يُذكر أن طلاب المملكة ينافسون أكثر من 1700 طالب وطالبة، يمثلون أكثر من 70 دولة، على الجوائز الكبرى والخاصة لمعرض "آيسف 2023" بفريق يضم 35 طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية ضمن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، قدّموا 35 مشروعًا علميًّا في مجالات ذات أولوية وطنية.