المملكة تُقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في "آيسف 2023"

وأوضح نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، أن الجوائز تشمل: 12 منحة دراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و6 منح لحضور برنامج موهبة الإثرائي العالمي؛ مضيفًا أن مؤسسة "موهبة" تقدم سنويًّا منذ عام 2010 جوائز خاصة لعدد من المشاركين في معرض "آيسف" في مختلف المجالات التي تعزز اهتمام المملكة العربية السعودية، والتي بلغ مجموعها خلال 12 عامًا الماضية 109 جوائز لـ139 طالبًا وطالبة من 23 دولة.