سعودي على عرش العالم بالرياضيات الذهنية الصينية.. إنجاز للطالب "الحجيلي"

وأضاف: "كما حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني (تايوان) من بين 30 دولة بمشاركة 1000 طالب مشارك"؛ مبينًا أن هذه المسابقة تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير القدرة العقلية من خلال الرياضيات الذهنية المعتمدة على الأباكس الصيني.