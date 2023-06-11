جامعة الملك سعود تعتمد نظام الفصلين الدراسيين العام المقبل
اعتمدت جامعة الملك سعود، التقويم الجامعي التفصيلي للعام القادم 1445 بنظام الفصلين دراسيين، فيما اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445هـ بنظام الثلاثة فصول دراسية.
وفي التفاصيل، تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة الملك سعود الأحد 4 /2/ 1445 وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بنهاية دوام يوم الخميس 1445/05/02، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1445/05/12.
فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 1445/06/22، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود الأحد 1445/07/02، وستكون بداية إجازة عيد الفطر، بنهاية دوام يوم الخميس 1445/09/18
فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الاثنين 1445/12/04، وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد 1446/02/1
وأجازت الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج، اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.