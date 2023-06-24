قبل قليل.. جهات حكومية تبدأ في إيداع رواتب منسوبيها لهذا الشهر

بدأت جهات حكومية قبل قليل، وبالتحديد بعد الواحدة من صباح اليوم الأحد 25/ 6، في إيداع رواتب منسوبيها تزامنًا مع قرب عيد الأضحى، الذي يصادف يوم الأربعاء 28 يونيو.
وكانت مصادر قد أكدت لـ "سبق" في وقت سابق أن الجهات المعنية شرعت في إكمال الإجراءات اللازمة لتقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو الجاري؛ ليتم صرفها يوم الاثنين الموافق الـ26 من الشهر، بدلاً من موعدها السابق يوم الثلاثاء الموافق الـ27 من الشهر الجاري، غير أن جهات حكومية فضلت إيداعها اليوم الأحد الـ25.
ويأتي هذا الإجراء مراعاة من الجهات المعنية لضمان عدم تأخر صرف الرواتب بسبب تزامُن يوم الـ27 ميلاديًّا مع بداية توقف النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لإجازة عيد الأضحى المبارك.