قبل قليل.. جهات حكومية تبدأ في إيداع رواتب منسوبيها لهذا الشهر

وكانت مصادر قد أكدت لـ "سبق" في وقت سابق أن الجهات المعنية ‫شرعت في إكمال الإجراءات اللازمة لتقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو الجاري؛ ليتم صرفها يوم الاثنين الموافق الـ26 من الشهر، بدلاً من موعدها السابق يوم الثلاثاء الموافق الـ27 من الشهر الجاري، غير أن جهات حكومية فضلت إيداعها اليوم الأحد الـ25.