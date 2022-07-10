بعد عمله بالمملكة لسنوات.. شعيرة الصلاة تدفع هندوسيًا للبحث في الإسلام واعتناقه

واضاف لــ"سبق": منذ زمن بعيد لم أكن مقتنعاً بما نمارسه في ديانتنا الهندوسية، ما جعلني أفكر كثيرًا بمن هو ربي وكيف يكون لكل من الهندوس إله يقدم له الطعام والشراب، وهو صنم لا يسمن ولا يغني من جوع، لأجد أن الدين الإسلامي هو دين الله وأن المسلمين يعبدون إلهًا واحدًا.