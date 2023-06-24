"وزارة الحج والعمرة" تطلق "مشروع بطاقة الحاج"

وأوضحت الوزارة أن البطاقة تتكون من نسختين، الأولى: رقمية، تظهر للحاج في تطبيق "نسك"، وتحتوي على بياناته التفصيلية، مثل: مقر إقامته، وسِجله الصحي، وجدول تفويجه.. وغيرها من الخدمات. أما النسخة الثانية فهي مطبوعة، ويحملها الحاج، وتحتوي على بياناته ورقم هويته، وجنسيته، وعنوان شركة الحج التي يتبعها، إضافة إلى رمز استجابة QR. كما يمكن للعاملين في الحج الوصول لبيانات الحاج كاملة من خلال تطبيق خاص بهم؛ وذلك لمساعدة الحاج وإرشاده في حال الحاجة لذلك.