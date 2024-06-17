مواقف تذرف لها الدموع.. 56 عامًا تُرْوَى عن رعاية "الخليفي" للحجاج والأطفال التائهين

يشهد موسمُ الحج كل عام أعمالًا جليلة في المجالات التطوعية، يؤدّيها أشخاص نذروا أنفسهم في سبيل مساعدة وخدمة الآخرين؛ طلبًا للأجر والمثوبة، وفي هذا الصدد نعيش جانبًا منها مع الرائد الكشفي الدكتور ناصر بن علي الخليفي، الذي أمضى أكثر من "56" عامًا تطوعًا في خدمة الحجاج، وفي رعاية الأطفال التائهين بمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية كل عام؛ حيث لم ينقطع عن تلك المهمة في حج كل عام، حتى انتقلت مهمة الأطفال في معسكرات الخدمة العامة إلى فتيات الكشافة، واتجه بعد ذلك إلى المشاركة في إرشاد الحجاج بما يعرف بـ"الإرشاد المتجول"، خاصة أنه من أبناء مكة المكرمة.