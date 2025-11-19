تحالف سعودي–أمريكي متجدد.. F-35 واتفاقية دفاع استراتيجية لعقود قادمة

وتؤكد الاتفاقيات أن العلاقة بين الرياض وواشنطن ليست علاقة ظرفية، بل شراكة ممتدة تقوم على المصالح الاستراتيجية المشتركة، والرؤية الموحدة تجاه أمن المنطقة واستقرارها. فمنذ اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت عام 1945، نجح البلدان في بناء مسار طويل من التحالف السياسي والعسكري والاقتصادي، لعب دورًا محوريًا في تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، وحماية الممرات الدولية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم استقرار الإقليم.