بالفيديو.. "سبق" تعرض النسخة الأصلية لأقدم عَلَم بعد توحيد السعودية في تبوك.. عمره يتجاوز 80 عامًا
كشف الباحث التاريخي عبدالله العمراني أن العَلَم الوطني السعودي مَرّ بست مراحل لكي يكون بشكله الحالي منذ رفعه لأول مرة في عام 1744م. ويمتلك العمراني النسخة الأصلية لأقدم عَلَم سعودي، رُفع في منطقة تبوك، ويمثل المرحلة الخامسة، التي تعود إلى عام 1932م، وهو تاريخ توحيد السعودية، حتى صدور نظام العَلَم في عام 1973م.
وأوضح العمراني في تصريح إلى "سبق" أن العلم في هذه المرحلة (المرحلة الخامسة) أصبح أخضر بالكامل، ومكتوبًا عليه عبارة كلمة التوحيد باللون الأبيض، وجاء السيف أسفل كلمة التوحيد باللون الأبيض، وتكون نهايته مع بداية كلمة التوحيد.
وأشار إلى أن العَلَم صُنع بشكل كامل من قماش يسمى محليًّا بالساحلي، الذي يمتاز بأنه أبيض اللون، ومنسوج من خيوط القطن.
وأضاف العمراني بأنه أثناء صناعة العَلَم صُبغ قماشه باللون الأخضر بشكل يدوي وبدائي. أما بالنسبة لعبارة كلمة التوحيد فقد شُكلت باستخدام القماش الساحلي أيضًا، ولكن بدون أن يُصبغ.
وأوضح أن ذلك ينطبق أيضًا على السيف ومدخل السارية في العَلَم. كما جاءت نسبة مقاسات العَلَم مطابقة لقرار مجلس الشورى في عام 1355 هـ / 1937 م بأن يكون طوله 150 سم، وعرضه 100سم.