بالفيديو.. "سبق" تعرض النسخة الأصلية لأقدم عَلَم بعد توحيد السعودية في تبوك.. عمره يتجاوز 80 عامًا

كشف الباحث التاريخي عبدالله العمراني أن العَلَم الوطني السعودي مَرّ بست مراحل لكي يكون بشكله الحالي منذ رفعه لأول مرة في عام 1744م. ويمتلك العمراني النسخة الأصلية لأقدم عَلَم سعودي، رُفع في منطقة تبوك، ويمثل المرحلة الخامسة، التي تعود إلى عام 1932م، وهو تاريخ توحيد السعودية، حتى صدور نظام العَلَم في عام 1973م.