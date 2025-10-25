هيئة النقل تضبط 741 مخالفًا لنقل الركاب دون ترخيص خلال أسبوع

في إطار الجهود المستمرة لضبط قطاع النقل وتعزيز التنافسية، واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية الميدانية، حيث ضبطت 741 مخالفًا خلال الفترة من السبت 18 أكتوبر حتى الجمعة 24 من الشهر ذاته، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص نظامي "الكدادة".
وشملت الإجراءات النظامية المطبقة على المخالفين حجز المركبات وتطبيق الغرامات المالية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب الهيئة، تم ضبط 534 مخالفًا لممارستهم الأعمال التحضيرية "المناداة" باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، إلى جانب 207 مخالفين قاموا بنقل الركاب فعليًا بطرق غير نظامية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة وسلامة الركاب، مشيرة إلى أن ذلك يعزز معدلات الامتثال في قطاع نقل الركاب، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 شعبان 1446هـ، شدد على ضرورة الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة نشاط النقل، وتضمّن عقوبات صارمة بحق المخالفين.
وتصل العقوبات المقررة إلى غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا بحق من يقوم بـ"المناداة"، وترتفع العقوبة إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا لمزاولي النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة في مزاد علني، إضافة إلى إبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.