استشارية أسرية: جرائم الاعتداء على الوالدَيْن ليست وليدة اليوم.. وهذه أسبابها ﻿

واختتمت حديثها بأنه يجب على كل مختص نشر الوعي بهدف الوقاية من هذه السلوكيات، وتذكُّر قوله -عز وجل- { مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...}.