"العجمي": القيادة الرشيدة تدفع مواطنيها نحو التميز والإبداع.. وهذا الموقف لا ينسى

وختم: هذه التجربة تؤكد مدى أهمية دعم القيادة لأبنائها، وتأثير ذلك في تحفيزهم على تحقيق أعلى مستويات النجاح. تظلّ كلمات الملك سلمان، حفظه الله، محفورة في ذاكرتي، وستبقى دافعًا لي لمواصلة تحقيق الطموحات والأهداف. إن هذا الموقف الجميل لا يمكن نسيانه، وسيظلّ شاهدًا على دور القيادة في دفع مواطنيها نحو التميز والإبداع.