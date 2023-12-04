توقيع اتفاقية بين شركتي "تطوير منتجات الحلال" و"تنمية صناعة الحلال في ماليزيا"

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا (HDC) "خير العارفين صحاري": "اتفاقيتنا مع "تطوير منتجات الحلال" لا تتوقف على المواءمة التجارية فحسب؛ بل تتعدى ذلك لتجسد رؤية مشتركة للارتقاء بصناعة الحلال إلى آفاق جديدة على مستوى العالم، واستنادًا لخبراتنا الواسعة في تطوير منظومات الحلال الشاملة؛ نعتزم تقديم المشورة المختصة، والخطط الاستراتيجية للاستثمار والتعاون مع رواد القطاع في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا؛ حيث تتطلع الهيئة لتقديم نموذج تشغيلي فاعل عالي الكفاءة، والإسهام في استدامة منظومة الحلال السعودية، وتعزيز أثرها الإيجابي داخل المملكة وخارجها".