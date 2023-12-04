توقيع اتفاقية بين شركتي "تطوير منتجات الحلال" و"تنمية صناعة الحلال في ماليزيا"

وقّعت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع شركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا (HDC)؛ بهدف دعم نمو صناعة الحلال محليًّا وعالميًّا؛ وذلك خلال فعاليات معرض "حلال إكسبو لندن 2023"، أحد معارض الحلال العالمية التي تنظم في المملكة المتحدة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات حول أنجح الممارسات وأفضل نماذج العمل المعتمدة في قطاع الحلال، وتعزيز العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في مختلف قطاعات الحلال، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون عبر تيسير التواصل مع المستثمرين، ومختلف مقدمي المنتجات والخدمات الحلال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد النحيط: "من خلال شراكاتنا واتفاقياتنا الاستراتيجية؛ نسعى في "تطوير منتجات الحلال" لربط البائعين والموزعين والشركات العاملة في صناعة الحلال على الصعيد المحلي والعالمي، ونتطلع في هذه الاتفاقية إلى أن تتيح لنا الاستفادة من الموارد المشتركة وتعزيز دورنا في النهوض بالصناعة وتوسيع حضورها، ونطمح لتطوير منظومة حيوية لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتستقطب المستثمرين، وترتقي بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية صناعة الحلال في ماليزيا (HDC) "خير العارفين صحاري": "اتفاقيتنا مع "تطوير منتجات الحلال" لا تتوقف على المواءمة التجارية فحسب؛ بل تتعدى ذلك لتجسد رؤية مشتركة للارتقاء بصناعة الحلال إلى آفاق جديدة على مستوى العالم، واستنادًا لخبراتنا الواسعة في تطوير منظومات الحلال الشاملة؛ نعتزم تقديم المشورة المختصة، والخطط الاستراتيجية للاستثمار والتعاون مع رواد القطاع في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا؛ حيث تتطلع الهيئة لتقديم نموذج تشغيلي فاعل عالي الكفاءة، والإسهام في استدامة منظومة الحلال السعودية، وتعزيز أثرها الإيجابي داخل المملكة وخارجها".
وسيعمل كلا الطرفين على التعاون مع ذوي المصلحة في صناعة الحلال العالمية، والعمل معًا بما يعود بالنفع على منظومة الحلال، ويضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
وتعكف شركة تطوير منتجات الحلال على توطين منتجات الحلال في السوق السعودي، وتعزيز إمكانات القطاع على مستوى العالم، وإثراء الفوائد والميزات الشاملة لأسلوب الحياة الحلال، وتتطلع الشركة لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للحلال، ودعم جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار الرأسمالي والخدمات الاستشارية.
وأقيم معرض "حلال إكسبو لندن" في استاد توتنهام خلال الفترة 1 إلى 3 ديسمبر؛ حيث جمع العالمين والخبراء والمهتمين بصناعة الحلال من مختلف القطاعات، ويشكل الحدث منصة مهمة للشركات والأفراد والمنظمات لعرض منتجاتهم، والمشاركة في الحوارات الهادفة، والتواصل لاستطلاع آفاق صناعة الحلال العالمية.