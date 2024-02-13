بلدية "شرفية جدة" تُزيل تعديًا على حديقة عامة في حي النسيم

أزالت بلدية الشرفية، التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على جزء من حديقة عامة بحي "النسيم" التابع لنطاق الشرفية على مساحة قُدّرت بنحو 300 متر مربع.
يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية لتطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة، واستمرارًا لجهود رصد المخالفات وتحسين المشهد الحضري.
من جهته، قال رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد محمد القحطاني: تَمكنت الفِرَق الرقابية من حصر مبانٍ متعدية على حديقة عامة بحي "النسيم" بنطاق البلدية، استغلها مخالفون بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تُخَولهم إقامة الإنشاءات عليها؛ حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال الإزالة.
وفي سياق ذي صلة، باشرت بلدية الشرفية أعمالها في متابعة "البيع العشوائي" حيث صادرت ما يزيد على 5 أطنان من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين في مواقع مختلفة بالنطاق؛ وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة على الباعة الجائلين المخالفين؛ لإزالة المباسط المخالفة.