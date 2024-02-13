بلدية "شرفية جدة" تُزيل تعديًا على حديقة عامة في حي النسيم

من جهته، قال رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد محمد القحطاني: تَمكنت الفِرَق الرقابية من حصر مبانٍ متعدية على حديقة عامة بحي "النسيم" بنطاق البلدية، استغلها مخالفون بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تُخَولهم إقامة الإنشاءات عليها؛ حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال الإزالة.