مصدر مسؤول بإمارة تبوك .. الانهيار الأرضي الذي حصل في أحد الطرق بإحدى محافظات المنطقة تم مباشرته وجاري العمل على إصلاح الطريق

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطعًا يُظهر انهيارًا أرضيًا في أحد الطرق بإحدى محافظات منطقة تبوك، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وأكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة تبوك أن الانهيار ناتج عن هطول الأمطار الغزيرة التي شملت معظم أرجاء المنطقة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الموقع فورًا، وتم إغلاق الطريق كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضح المصدر أنه تم تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة لضمان سهولة وانسيابية الحركة المرورية، مؤكدًا أن فرق الصيانة تواصل حاليًا أعمالها لإصلاح الطريق المتضرر.