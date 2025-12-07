مصدر مسؤول بإمارة تبوك .. الانهيار الأرضي الذي حصل في أحد الطرق بإحدى محافظات المنطقة تم مباشرته وجاري العمل على إصلاح الطريق

وأكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة تبوك أن الانهيار ناتج عن هطول الأمطار الغزيرة التي شملت معظم أرجاء المنطقة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الموقع فورًا، وتم إغلاق الطريق كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.