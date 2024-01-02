طقس الثلاثاء.. الفرصة مهيَّأة لأمطار رعدية تطول 3 مناطق وتمتد للرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.