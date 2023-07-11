فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المشارك والمنتهي بالتوظيف بالنعيرية.. في هذه التخصصات

وأوضح المركز أن شروط القبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة (علمي – أدبي – صناعي) وبنسبة لا تقل عن 60 %، وأن تكون نسبة المتقدم في اختبار القدرات لا تقل عن 50 %، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 24 سنة لحاملي شهادة الثانوية العامة، كذلك ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد على 26 سنة لحاملي شهادة الدبلوم أو شهادة البكالوريوس، وأن لم يسبق للمتقدم حصوله على دعم من صندوق الموارد البشرية، مع اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.