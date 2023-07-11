فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المشارك والمنتهي بالتوظيف بالنعيرية.. في هذه التخصصات

أعلن مركز مهارات للتدريب الإنشائي بمحافظة النعيرية عن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المشارك والمنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات المحلية أو العالمية العاملة في تنفيذ مشروعات الإنشاءات الصناعية بالمملكة العربية السعودية في التخصصات التالية: "فني أمن وسلامة، فني كهرباء صناعية، فني آلات دقيقة، فني تركيب أنابيب، فني لحام".
وأوضح المركز أن شروط القبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة (علمي – أدبي – صناعي) وبنسبة لا تقل عن 60 %، وأن تكون نسبة المتقدم في اختبار القدرات لا تقل عن 50 %، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 24 سنة لحاملي شهادة الثانوية العامة، كذلك ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد على 26 سنة لحاملي شهادة الدبلوم أو شهادة البكالوريوس، وأن لم يسبق للمتقدم حصوله على دعم من صندوق الموارد البشرية، مع اجتياز المتقدم لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.
وذكر المركز أن مميزات البرنامج، الحصول على شهادة دبلوم مشارك معتمدة من كليات التميز بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومكافأة شهرية مجزية خلال فترة التدريب، مع تأمين طبي للمتدرب وأسرته، وراتب مجزٍ بعد التخرج، على أن تكون مدة التدريب سنة واحدة، ومكان التدريب يكون في محافظة النعيرية.
وللتقديم عن طريق الموقع: www.maharat.edu.sa/apply
وللاستفسارات: التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عن طريق الهاتف 013-3739040 أو الإيميل admissions@maharat.edu.sa