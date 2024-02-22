بعد حزمة فعاليات.. "الصندوق العقاري" يختتم مشاركته في "ريستاتكس الرياض العقاري"

وحظي جناح الصندوق التفاعلي، خلال فعاليات المعرض، بإقبال لافت من الزوار، حيث أجاب عن استفساراتهم، وعرّف بأبرز البرامج والممكنات لمستفيدي الدعم السكني، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري ورحلة المستفيد إلكترونياً لتصميم دعمه السكني خلال مدة لا تتجاوز 4 دقائق بدقة عالية وإصدار أفضل 5 توصيات تمويلية، كما عرف الصندوق بحوكمة المنتجات التمويلية ودور التقييم العقاري والفني في رحلة تملك المستفيدين لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة بجودة عالية إلى جانب أهمية تحديث مراحل البناء وفق المعايير الفنية والهندسية لضمان استمرارية الدعم السكني.