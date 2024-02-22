بعد حزمة فعاليات.. "الصندوق العقاري" يختتم مشاركته في "ريستاتكس الرياض العقاري"

اختتم صندوق التنمية العقارية مشاركته في معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" الذي دشنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة 18 - 21 فبراير الجاري، بحضور عددٍ من المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري.
وحظي جناح الصندوق التفاعلي، خلال فعاليات المعرض، بإقبال لافت من الزوار، حيث أجاب عن استفساراتهم، وعرّف بأبرز البرامج والممكنات لمستفيدي الدعم السكني، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري ورحلة المستفيد إلكترونياً لتصميم دعمه السكني خلال مدة لا تتجاوز 4 دقائق بدقة عالية وإصدار أفضل 5 توصيات تمويلية، كما عرف الصندوق بحوكمة المنتجات التمويلية ودور التقييم العقاري والفني في رحلة تملك المستفيدين لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة بجودة عالية إلى جانب أهمية تحديث مراحل البناء وفق المعايير الفنية والهندسية لضمان استمرارية الدعم السكني.
وشهد جناح الصندوق، زيارة عدد من مسؤولي شركات التطوير العقاري، للتعرف على برنامج "تطوير" ودوره في دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث أشاد الزوار بالبرنامج، مؤكدين أن"تطوير" يمثل نقلة نوعية تساعد على إنشاء مشاريع نموذجية وعصرية بمختلف مناطق المملكة.
وعلى هامش الملتقى، وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية من الاستفادة من خدمات منصة المستشار العقاري، كما شارك في اليوم الثالث من أيام المعرض في ورشة عمل بعنوان "الحلول التمويلية العقارية " تحدث خلالها المدير التنفيذي للحلول والبرامج منصور الغياض عن برامج الدعم السكني والحلول التمويلية والسكنية ضمن خيارات وحلول أكثر.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن مشاركة الصندوق العقاري بجناح تفاعلي في معرض ريستاتكس الرياض العقاري تأتي تأكيداً لدوره الريادي في سوق التمويل العقاري من خلال ابتكار البرامج والحلول التمويلية لتملك المستفيدين المسكن الملائم، موضحاً أن الصندوق مكّن 780 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية وتملك السكن ضمن خيارات متنوعة من المنتجات السكنية خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م.