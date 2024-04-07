جموع المصلين يشهدون ختم القرآن بالمسجد النبوي

وعملت الهيئة على تنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسیق مع الجھات المعنیة حیث تم من فتح الممرات الرئیسة وعددها 38 ممرًا، والممرات الفرعية عددها 14 ممرًا و8 ممرات للطوارئ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًا و38 مدخلاً من مواقف السیارات و18 سلمًا من السلالم العادیة، بالإضافة إلى 12 سلمًا كھربائیًا.