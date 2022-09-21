وزير الخارجية يُطمئن "بلينكن" و"جرليتش" على سلامة الأسرى الأمريكيين والكرواتيين

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان جرليتش، طمأنه خلاله على وضع الأسير الكرواتي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على سلامة الأسير الكرواتي.