وزير الخارجية يُطمئن "بلينكن" و"جرليتش" على سلامة الأسرى الأمريكيين والكرواتيين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، طمأنه خلاله على سلامة الأسيرَيْن الأمريكيَّيْن اللذين تسلمتهما المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على سلامتهما.
كما أوضح أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهما إلى بلادهما في أقرب وقت.
من جانبه، عبَّر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تثمين بلاده للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسيرَيْن الأمريكيَّيْن.
وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان جرليتش، طمأنه خلاله على وضع الأسير الكرواتي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على سلامة الأسير الكرواتي.
وبيَّن أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرة الأسير الكرواتي إلى بلاده في أقرب وقت.
من جانبه عبَّر وزير خارجية جمهورية كرواتيا عن تثمين بلاده للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير الكرواتي.